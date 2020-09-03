ВМФ России получит способные управлять пушками поворотом головы шлемы

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В России разработана и проходит испытания новая система наведения с использованием нашлемных целеуказателей, способных управлять пушками кораблей поворотом головы, сообщил замгендиректора — генконструктора по военно-технической политике концерна «Моринформсистема-Агат» Николай Борисов.
ВМФ России получит способные управлять пушками поворотом головы шлемы
  • globallookpress.com

«Оператор поворотом головы производит первичное наведение АК-630 на объект поражения, а дальше система захватывает цель автоматически», — цитирует его ТАСС.

Как предполагают разработчики, шлем-целеуказатель повысит эффективность поражения в ближней зоне ПВО корабля беспилотников, вертолётов и крылатых ракет. 

«Разработка уже имеет паспорт экспортного образца и в дальнейшем будет предлагаться партнёрам по рынку систем вооружения», — добавил Борисов.

Ранее военный эксперт Михаил Ходарёнок рассказал об особенностях крейсера «Москва» и его вооружении.

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