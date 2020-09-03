ВМФ России получит способные управлять пушками поворотом головы шлемы
- globallookpress.com
«Оператор поворотом головы производит первичное наведение АК-630 на объект поражения, а дальше система захватывает цель автоматически», — цитирует его ТАСС.
Как предполагают разработчики, шлем-целеуказатель повысит эффективность поражения в ближней зоне ПВО корабля беспилотников, вертолётов и крылатых ракет.
«Разработка уже имеет паспорт экспортного образца и в дальнейшем будет предлагаться партнёрам по рынку систем вооружения», — добавил Борисов.
Ранее военный эксперт Михаил Ходарёнок рассказал об особенностях крейсера «Москва» и его вооружении.