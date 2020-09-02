Военный эксперт рассказал о крейсере «Москва»

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Военный эксперт Михаил Ходарёнок рассказал об особенностях крейсера «Москва» и его вооружении.

«Крейсер «Москва» — не новый корабль, ему около 40 лет. Конечно, хорошо, что его отремонтировали. На Чёрном море он — единственный крейсер. Возможности его главного оружия — ракетного комплекса — конечно, впечатляют. На Чёрном море ему вряд ли есть равный по возможностям соперник — по дальности стрельбы, по эффективности. Он практически перекрывает Чёрное море, и в случае боевых действий есть все основания предполагать, что этот комплекс покажет себя очень хорошо. Боевое применение комплекса — по надводным радиолокационно-контрастным целям, дальность его стрельбы более 500 километров», — сказал Михаил Ходарёнок в эфире радио Sputnik.

Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что артиллерийские подразделения армейского корпуса Черноморского флота провели боевые стрельбы из ракетных систем залпового огня на межвидовом полигоне Опук в Крыму.

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