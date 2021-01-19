В Ленобласти прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Ленинградской области за сутки выявили 226 случаев COVID-19. Выздоровели 214 пациентов.
В Ленобласти прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • globallookpress.com

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф.

Всего в регионе зарегистрировано 28 035 заболевших.

Также стало известно, что в Оренбургской области зафиксировали 173 случая коронавируса за последние 24 часа, передаёт RIA56.

Общее число заболевших достигло 32 041. Выздоровели 28 346 пациентов, в том числе 162 за минувшие сутки.

Ранее вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал о факторах, повышающих риск заболевания COVID-19.

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