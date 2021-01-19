Суд арестовал обвиняемого в краже аппаратуры с «самолёта Судного дня»

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В Таганроге суд арестовал мужчину, обвиняемого в краже оборудования с Ил-80, который называют «самолётом Судного дня».
Суд арестовал обвиняемого в краже аппаратуры с «самолёта Судного дня»
  • РИА Новости

Об этом ТАСС рассказала адвокат подозреваемого Ольга Бояркина.

«4 января… был задержан мой подзащитный Жора Хочунц, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 4 марта», — сказала собеседница.

Юрист добавила, что её клиенту уже предъявлено обвинение.

В начале декабря сообщалось, что на аэродроме в Таганроге из грузового отсека самолёта Ил-80 украли детали на сумму более 1 млн рублей. Самолёт является воздушным командным пунктом, поэтому его называют «самолётом Судного дня».

Позднее в ОАК рассказали об украденном оборудовании.

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