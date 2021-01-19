Суд арестовал обвиняемого в краже аппаратуры с «самолёта Судного дня»
- РИА Новости
Об этом ТАСС рассказала адвокат подозреваемого Ольга Бояркина.
«4 января… был задержан мой подзащитный Жора Хочунц, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 4 марта», — сказала собеседница.
Юрист добавила, что её клиенту уже предъявлено обвинение.
В начале декабря сообщалось, что на аэродроме в Таганроге из грузового отсека самолёта Ил-80 украли детали на сумму более 1 млн рублей. Самолёт является воздушным командным пунктом, поэтому его называют «самолётом Судного дня».
Позднее в ОАК рассказали об украденном оборудовании.