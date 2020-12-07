На аэродроме в Таганроге из грузового отсека самолёта украли детали
- © Алексей Сухоруков
- РИА Новости
По заявлению ведомства, представитель ТАНТК сообщил, что при осмотре одного из самолётов было обнаружено вскрытие грузового люка.
«В настоящее время по данному факту проводится проверка», — приводит ТАСС сообщение.
Источник агентства в правоохранительных органах региона заявил, что речь идёт о самолёте Ил-80, у которого на объекте проводили замену смазки на штоках амортизаторных стоек шасси.
«Неустановленные лица вскрыли грузовой люк самолёта Ил-80, который находился на аэродроме Таганрог-Южный», — рассказал источник.
По его данным, пропали 39 радиостанций.
Источник РИА Новости также утверждает, что речь идёт об Ил-80, который проходил техобслуживание.
В Объединённой авиастроительной корпорации не стали комментировать сообщения СМИ о краже оборудования с Ил-80.