На аэродроме в Таганроге из грузового отсека самолёта украли детали

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Транспортная полиция проводит проверку по заявлению Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева (ТАНТК) о вскрытии грузового люка одного из самолётов. Об этом заявили в пресс-службе управления на транспорте МВД по СКФО. По данным СМИ, речь может идти об Ил-80, который называют «самолётом Судного дня».
На аэродроме в Таганроге из грузового отсека самолёта украли детали
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

По заявлению ведомства, представитель ТАНТК сообщил, что при осмотре одного из самолётов было обнаружено вскрытие грузового люка.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка», — приводит ТАСС сообщение.

Источник агентства в правоохранительных органах региона заявил, что речь идёт о самолёте Ил-80, у которого на объекте проводили замену смазки на штоках амортизаторных стоек шасси.

«Неустановленные лица вскрыли грузовой люк самолёта Ил-80, который находился на аэродроме Таганрог-Южный», — рассказал источник.

По его данным, пропали 39 радиостанций.

Источник РИА Новости также утверждает, что речь идёт об Ил-80, который проходил техобслуживание.

В Объединённой авиастроительной корпорации не стали комментировать сообщения СМИ о краже оборудования с Ил-80.

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