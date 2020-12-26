В ОАК рассказали об украденном с «самолёта Судного дня» оборудовании
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Как отметили в ОАК, самолёт прибыл в Таганрог для проведения плановых работ. Вся специальная аппаратура была демонтирована с самолёта сразу по прибытии и хранится в специальных помещениях.
«В результате инцидента исчезло некоторое количество блоков второстепенной аппаратуры, не связанной с непосредственным функциональным предназначением самолёта», — цитирует собеседника ТАСС.
В начале декабря сообщалось, что на аэродроме в Таганроге из грузового отсека самолёта Ил-80 украли детали на сумму более 1 млн рублей. Самолёт является воздушным командным пунктом, поэтому его называют «самолётом Судного дня».
В МВД возбудили уголовное дело.