По факту кражи имущества из «самолёта Судного дня» возбуждено дело

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Следственным управлением УМВД России по Таганрогу возбуждено уголовное дело по факту кражи имущества из Ил-80, известного как «самолёт Судного дня».
По факту кражи имущества из «самолёта Судного дня» возбуждено дело
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ГУ МВД России по Ростовской области.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 статьи 158 УК России «Кража». Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия», — говорится в заявлении.

Уточняется, что злоумышленниками из самолёта Ил-80 было похищено имущество на сумму более 1 млн рублей. 

Ранее сообщалось, что на аэродроме в Таганроге из грузового отсека самолёта украли детали.

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