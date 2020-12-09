По факту кражи имущества из «самолёта Судного дня» возбуждено дело
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ГУ МВД России по Ростовской области.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 статьи 158 УК России «Кража». Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия», — говорится в заявлении.
Уточняется, что злоумышленниками из самолёта Ил-80 было похищено имущество на сумму более 1 млн рублей.
Ранее сообщалось, что на аэродроме в Таганроге из грузового отсека самолёта украли детали.