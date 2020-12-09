По факту кражи имущества из «самолёта Судного дня» возбуждено дело

Следственным управлением УМВД России по Таганрогу возбуждено уголовное дело по факту кражи имущества из Ил-80, известного как «самолёт Судного дня».

Об этом говорится на сайте ГУ МВД России по Ростовской области.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 статьи 158 УК России «Кража». Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия», — говорится в заявлении.

Уточняется, что злоумышленниками из самолёта Ил-80 было похищено имущество на сумму более 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что на аэродроме в Таганроге из грузового отсека самолёта украли детали.