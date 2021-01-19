В крещенских купаниях в Подмосковье приняли участие более 175 тысяч человек

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В крещенских купаниях в Московской области приняли участие более 175 тыс. человек.
В крещенских купаниях в Подмосковье приняли участие более 175 тысяч человек
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.

Всего было оборудовано 220 мест для купаний. У водоёмов и купелей дежурили спасатели, врачи и полицейские.

«В обеспечении безопасности жителей и гостей региона были задействованы около 2,4 тыс. человек и 70 единиц техники», — рассказали в ведомстве.

Также стало известно, что Аланский Успенский мужской монастырь в Северной Осетии принял около 2 тыс. верующих. Купели оборудовали у реки Фиагдон, передаёт Nation News.

За безопасность отвечали около 300 полицейских. Также дежурили спасатели и водолазы.

Ранее кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, кому можно участвовать в крещенских купаниях.

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