В крещенских купаниях в Подмосковье приняли участие более 175 тысяч человек
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.
Всего было оборудовано 220 мест для купаний. У водоёмов и купелей дежурили спасатели, врачи и полицейские.
«В обеспечении безопасности жителей и гостей региона были задействованы около 2,4 тыс. человек и 70 единиц техники», — рассказали в ведомстве.
Также стало известно, что Аланский Успенский мужской монастырь в Северной Осетии принял около 2 тыс. верующих. Купели оборудовали у реки Фиагдон, передаёт Nation News.
За безопасность отвечали около 300 полицейских. Также дежурили спасатели и водолазы.
Ранее кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, кому можно участвовать в крещенских купаниях.