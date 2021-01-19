В Астрахани ликвидировали открытое горение на территории СИЗО
Пожарные ликвидировали открытое горение в административном здании, которое находится на территории СИЗО № 1 в Астрахани.
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
«Ликвидация открытого горения в 11:12 (10:12 мск), площадь не увеличилась», — сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что на территории СИЗО в Астрахани возник пожар.
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