В Астрахани ликвидировали открытое горение на территории СИЗО

Пожарные ликвидировали открытое горение в административном здании, которое находится на территории СИЗО № 1 в Астрахани.

Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«Ликвидация открытого горения в 11:12 (10:12 мск), площадь не увеличилась», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что на территории СИЗО в Астрахани возник пожар.