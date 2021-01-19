На территории СИЗО в Астрахани возник пожар

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В административном здании на территории СИЗО в Астрахани возникло возгорание.
На территории СИЗО в Астрахани возник пожар
  • © РИА Новости / Александр Кожохин

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по области.

«Загорание [возникло] в кабинете на втором этаже в административном здании на территории СИЗО №1. Предварительная площадь — 30 кв. м», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что к настоящему моменту возгорание уже локализовано. Информации о пострадавших пока нет.

На месте ЧП работают 34 человека, задействовано десять единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске в результате пожара погибли четыре человека.

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