На территории СИЗО в Астрахани возник пожар
- © РИА Новости / Александр Кожохин
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по области.
«Загорание [возникло] в кабинете на втором этаже в административном здании на территории СИЗО №1. Предварительная площадь — 30 кв. м», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что к настоящему моменту возгорание уже локализовано. Информации о пострадавших пока нет.
На месте ЧП работают 34 человека, задействовано десять единиц техники.
Ранее сообщалось, что в Петрозаводске в результате пожара погибли четыре человека.