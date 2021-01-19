Четыре человека погибли на пожаре в Новосибирске

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Доследственная проверка организована по факту пожара, в результате которого погибли четыре человека в Новосибирске.
Четыре человека погибли на пожаре в Новосибирске
  • РИА Новости

«Сегодня утром в Дзержинском районе Новосибирска на втором этаже гаражного комплекса, расположенного на улице Почтовый лог 1, произошёл пожар. Во время тушения пожарными были обнаружены тела четырёх человек. Личности погибших устанавливаются», — приводит Интерфакс сообщение Следственного управления СК России по региону.

Продолжается разбор завалов. По предварительным данным, в здании могли находиться ещё люди.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске в результате пожара погибли четыре человека.

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