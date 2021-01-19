Роспотребнадзор сообщил о ситуации с гриппом и ОРВИ в России

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В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен в 32 субъектах России и 12 центральных городах.
Роспотребнадзор сообщил о ситуации с гриппом и ОРВИ в России
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом пишет «Москва 24».  

За вторую неделю года специалисты обследовали 17 725 человек с признаками ОРВИ. Проведено 67 506 исследований. Доля положительных тестов составила 1,5% от числа исследований.

В основном встречаются респираторные вирусы не гриппозной этиологии, в том числе вирусы парагриппа составили 11,0%, аденовирус — 12,3%, РС-вирусы — 2,4%, другие вирусы не гриппозной этиологии — 73,9%.

Среди детей до двух лет небольшое превышение недельного эпидемического порога заболеваемости зарегистрировано в одном регионе, в возрасте 3—6 лет — в трёх, 7—14 лет — в четырёх.

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