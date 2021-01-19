В России за сутки проведено более 250 тысяч тестов на коронавирус
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«За последние сутки проведено 257 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 19 января остаётся 615 951 человек», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Telegram.
Уточняется, что всего в России проведено более 97,3 млн тестов на коронавирус.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
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