В России за сутки проведено более 250 тысяч тестов на коронавирус

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В России за сутки провели 257 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
В России за сутки проведено более 250 тысяч тестов на коронавирус
  • © REUTERS/Maxim Shemetov

«За последние сутки проведено 257 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 19 января остаётся 615 951 человек», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Telegram.

Уточняется, что всего в России проведено более 97,3 млн тестов на коронавирус.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

Вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил необходимость вакцинации переболевших COVID-19.

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