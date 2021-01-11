Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» оценила ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

Она отметила, что «говорить о стабилизации, конечно же, ещё рано».

«Если сравнивать первую декаду нового года и прошедшую декаду, финальную, прошедшего года, снизилось количество заболевших почти на 12% ежедневно регистрирующихся случаев», — цитирует ТАСС Попову.

Согласно данным оперштаба на 10 января, в России за сутки выявлен 22 851 случай заболевания коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 возросло до 3 401 954.

Вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил необходимость вакцинации для переболевших COVID-19.

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