Глава КЧР предупредил о сохраняющейся лавиноопасности

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов предупредил, что лавиноопасность в горах республики сохраняется.

«Хочу напомнить, что в горах Карачаево-Черкесии сохраняется серьёзная лавиноопасность, о чём ранее предупреждал информационный центр МЧС», — написал он в Instagram.

По словам Темрезова, необходимо принять все меры безопасности. Он призвал граждан быть предельно осторожными.

18 января в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии произошёл сход лавины.

По данным МЧС, от четырёх до 12 человек могли находиться под снегом. Тело одного погибшего извлекли из-под лавины.

Спасатели также сообщили, что судьба одного человека пока неизвестна.

Поисковая операция приостановлена до светлого времени суток.