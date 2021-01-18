Глава КЧР предупредил о сохраняющейся лавиноопасности

Короткая ссылка
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов предупредил, что лавиноопасность в горах республики сохраняется.
Глава КЧР предупредил о сохраняющейся лавиноопасности
  • © Григорий Прусенко
  • РИА Новости

«Хочу напомнить, что в горах Карачаево-Черкесии сохраняется серьёзная лавиноопасность, о чём ранее предупреждал информационный центр МЧС», — написал он в Instagram.

По словам Темрезова, необходимо принять все меры безопасности. Он призвал граждан быть предельно осторожными.

18 января в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии произошёл сход лавины.

По данным МЧС, от четырёх до 12 человек могли находиться под снегомТело одного погибшего извлекли из-под лавины.

Спасатели также сообщили, что судьба одного человека пока неизвестна.

Поисковая операция приостановлена до светлого времени суток.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить