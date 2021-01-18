Глава КЧР предупредил о сохраняющейся лавиноопасности
- © Григорий Прусенко
- РИА Новости
«Хочу напомнить, что в горах Карачаево-Черкесии сохраняется серьёзная лавиноопасность, о чём ранее предупреждал информационный центр МЧС», — написал он в Instagram.
По словам Темрезова, необходимо принять все меры безопасности. Он призвал граждан быть предельно осторожными.
18 января в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии произошёл сход лавины.
По данным МЧС, от четырёх до 12 человек могли находиться под снегом. Тело одного погибшего извлекли из-под лавины.
Спасатели также сообщили, что судьба одного человека пока неизвестна.
Поисковая операция приостановлена до светлого времени суток.