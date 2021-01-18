Спасательную операцию на месте схода лавины в КЧР приостановили

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Поисково-спасательные работы на месте схода лавины в курортном посёлке Домбай в Карачаево-Черкесской Республике приостановлены до утра.
Спасательную операцию на месте схода лавины в КЧР приостановили
  • © РИА Новости / Григорий Прусенко

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на начальника республиканского главка МЧС России Александра Голоколенко.

«В связи с наступлением тёмного времени суток и неблагоприятными погодными условиями поисково-спасательные работы завершены», — сказал он.

Он добавил, что работы будут возобновятся с наступлением светлого времени суток.

Ранее в МЧС рассказали, что поисковая операция в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии после схода лавины осложняется неблагоприятными погодными условиями

18 января в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии произошёл сход лавины.

По данным МЧС, от четырёх до 12 человек могли находиться под снегом. Тело одного погибшего извлекли из-под лавины.

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