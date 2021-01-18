Спасательную операцию на месте схода лавины в КЧР приостановили
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на начальника республиканского главка МЧС России Александра Голоколенко.
«В связи с наступлением тёмного времени суток и неблагоприятными погодными условиями поисково-спасательные работы завершены», — сказал он.
Он добавил, что работы будут возобновятся с наступлением светлого времени суток.
Ранее в МЧС рассказали, что поисковая операция в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии после схода лавины осложняется неблагоприятными погодными условиями.
18 января в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии произошёл сход лавины.
По данным МЧС, от четырёх до 12 человек могли находиться под снегом. Тело одного погибшего извлекли из-под лавины.