В МЧС рассказали о ходе поисковой операции после схода лавины в Домбае

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Поисковая операция в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии после схода лавины осложняется неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
В МЧС рассказали о ходе поисковой операции после схода лавины в Домбае
  • © РИА Новости / Григорий Прусенко

«Работы продолжаются, поиски осложняются неблагоприятными погодными явлениями. Учитывая наступление сумерек, будет организовано дополнительное освещение на участке», — приводит ТАСС заявление представителя министерства.

Ранее стало известно, что один человек погиб в результате ЧП.

18 января в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии произошёл сход лавины.

По данным МЧС, от четырёх до 12 человек могли находиться под снегом.

Также спасатели сообщили, что шесть человек смогли выбраться из-под снега после схода лавины.

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