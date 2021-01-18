В МЧС рассказали о ходе поисковой операции после схода лавины в Домбае
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«Работы продолжаются, поиски осложняются неблагоприятными погодными явлениями. Учитывая наступление сумерек, будет организовано дополнительное освещение на участке», — приводит ТАСС заявление представителя министерства.
Ранее стало известно, что один человек погиб в результате ЧП.
18 января в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии произошёл сход лавины.
По данным МЧС, от четырёх до 12 человек могли находиться под снегом.
Также спасатели сообщили, что шесть человек смогли выбраться из-под снега после схода лавины.