Прокуратура начала проверку после схода лавины в КЧР
- РИА Новости
«Прокуратурой города Карачаевска организовано проведение проверки в связи со сходом лавины 18 января 2021 года около 13:30 на четвёртой линии канатной дороги в посёлке Домбай», — заявили в надзорном ведомстве.
На место выехали прокурор Карачаевска и его заместитель. В рамках проверки прокуроры дадут оценку действиям уполномоченных органов.
«При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — заявили в ведомстве.
Ранее в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии произошёл сход лавины.
По данным МЧС, от четырёх до 12 человек могли находиться под снегом.
Также спасатели сообщили, что шесть человек смогли выбраться из-под снега после схода лавины.