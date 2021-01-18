Прокуратура начала проверку после схода лавины в КЧР

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В Карачаево-Черкесской Республике прокуратура начала проверку после схода лавины в посёлке Домбай. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на республиканскую прокуратуру.
Прокуратура начала проверку после схода лавины в КЧР
  • РИА Новости

«Прокуратурой города Карачаевска организовано проведение проверки в связи со сходом лавины 18 января 2021 года около 13:30 на четвёртой линии канатной дороги в посёлке Домбай», — заявили в надзорном ведомстве.

На место выехали прокурор Карачаевска и его заместитель. В рамках проверки прокуроры дадут оценку действиям уполномоченных органов.

«При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», —  заявили в ведомстве.

Ранее в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии произошёл сход лавины.

По данным МЧС, от четырёх до 12 человек могли находиться под снегом.

Также спасатели сообщили, что шесть человек смогли выбраться из-под снега после схода лавины.

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