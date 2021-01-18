МЧС предупреждало о лавинной опасности в Карачаево-Черкесии

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Врио первого заместителя начальника ГУ МЧС по Карачаево-Черкесской республике Дмитрий Помогайбо рассказал, что МЧС предупреждало о лавинной опасности с 17 по 19 января в КЧР.
МЧС предупреждало о лавинной опасности в Карачаево-Черкесии
  • © Управление КЧР по ГО, ЧС и ПБ

«Накануне главным управлением распространялась информация о том, что с 17 по 19 января в горных районах Карачаево-Черкесской Республики сохраняется лавинная опасность», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии произошёл сход лавины.

По данным МЧС, от четырёх до 12 человек могли находиться под снегом.

Также спасатели сообщили, что шесть человек смогли выбраться из-под снега после схода лавины.

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