МЧС предупреждало о лавинной опасности в Карачаево-Черкесии
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«Накануне главным управлением распространялась информация о том, что с 17 по 19 января в горных районах Карачаево-Черкесской Республики сохраняется лавинная опасность», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии произошёл сход лавины.
По данным МЧС, от четырёх до 12 человек могли находиться под снегом.
Также спасатели сообщили, что шесть человек смогли выбраться из-под снега после схода лавины.