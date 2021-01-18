В Карачаево-Черкесии шесть человек спаслись после схода лавины

В посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии шесть человек смогли выбраться из-под снега после схода лавины. Об этом сообщили в региональной спасательной службе.

«Сошла лавина. Пока точно одного ищем, возможно, всего четыре находятся под снегом. По крайней мере шесть человек вылезли, одного пока найти не можем», — приводит ТАСС слова представителя спасслужбы республики.

Ранее в МЧС приняли решение увеличить число спасателей возле места схода лавины в Домбае.

По данным спасателей, от четырёх до 12 человек могли находиться под снегом после схода лавины в Карачаево-Черкесии.