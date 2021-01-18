В Карачаево-Черкесии извлекли тело погибшего из-под лавины

В Карачаево-Черкесской Республике спасатели извлекли тело одного погибшего из-под лавины.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«К сожалению, в ходе поисково-спасательных работ спасатели извлекли одного погибшего», — заявили в МЧС.

18 января в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии произошёл сход лавины. По данным МЧС, от четырёх до 12 человек могли находиться под снегом.

Позднее стало известно, что шесть человек смогли выбраться из-под снега после схода лавины. Один человек погиб.