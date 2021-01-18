МЧС: судьба двух человек после схода лавины в Домбае неизвестна

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Судьба двух человек после схода лавины в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии остаётся неизвестной. Об этом сообщили в МЧС России.
МЧС: судьба двух человек после схода лавины в Домбае неизвестна
  • © Григорий Прусенко
  • РИА Новости

«Устанавливается местонахождение двух человек. Организована работа телефона горячей линии, всего поступило 29 звонков. Поисково-спасательные работы приостановлены по метеоусловиям (снег, ветер до 25 м/с) и будут возобновлены с наступлением светлого времени суток», — приводит ТАСС заявление.

Ранее в МЧС рассказали, что поисковая операция в Домбае после схода лавины осложняется неблагоприятными погодными условиями

18 января в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии произошёл сход лавины.

По данным МЧС, от четырёх до 12 человек могли находиться под снегомТело одного погибшего извлекли из-под лавины.

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