МЧС: судьба двух человек после схода лавины в Домбае неизвестна

Судьба двух человек после схода лавины в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии остаётся неизвестной. Об этом сообщили в МЧС России.

«Устанавливается местонахождение двух человек. Организована работа телефона горячей линии, всего поступило 29 звонков. Поисково-спасательные работы приостановлены по метеоусловиям (снег, ветер до 25 м/с) и будут возобновлены с наступлением светлого времени суток», — приводит ТАСС заявление.

Ранее в МЧС рассказали, что поисковая операция в Домбае после схода лавины осложняется неблагоприятными погодными условиями.

18 января в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии произошёл сход лавины.

По данным МЧС, от четырёх до 12 человек могли находиться под снегом. Тело одного погибшего извлекли из-под лавины.