Зюганов привился от коронавируса
- © РИА Новости / Михаил Климентьев
«Я привился и считаю это правильным. Я долго (решался. — RT), но у меня тут есть свои заморочки, как у любого нормального человека. Но я считаю, что людям постарше — векторовская вакцина («ЭпиВакКорона». — RT). Она хорошо сделана, и этот институт имеет уникальную историю. «Спутник» пожёстче, молодые легче переносят, она хорошо формирует (иммунитет. — RT) и так далее», — цитирует его РИА Новости.
С 18 января в России началась массовая вакцинация от коронавируса.
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в феврале начнётся масштабный выпуск вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».