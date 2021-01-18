Зюганов привился от коронавируса

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 препаратом научного центра «Вектор» «ЭпиВакКорона».

«Я привился и считаю это правильным. Я долго (решался. — RT), но у меня тут есть свои заморочки, как у любого нормального человека. Но я считаю, что людям постарше — векторовская вакцина («ЭпиВакКорона». — RT). Она хорошо сделана, и этот институт имеет уникальную историю. «Спутник» пожёстче, молодые легче переносят, она хорошо формирует (иммунитет. — RT) и так далее», — цитирует его РИА Новости.

С 18 января в России началась массовая вакцинация от коронавируса.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в феврале начнётся масштабный выпуск вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».