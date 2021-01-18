Эксперт рассказал, что делать в случае заболевания одного из членов семьи коронавирусом

Ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов рассказал, что делать в случае заболевания одного из членов семьи коронавирусом.

В беседе с НСН он выразил мнение, что следует соблюдать обязательный масочный режим, по возможности изолироваться, выделить больному отдельную комнату.

Также рекомендуется пользоваться антисептиками, обрабатывать поверхности дезинфицирующими средствами, проводить влажную уборку и проветривать помещения.

«То, что пациент с коронавирусом может быть опасен для окружающих на протяжении восьми — девяти — я с этим согласен. Это совпадает в тем, что я видел и с моим собственными опытом», — сказал Чепурнов.

Ранее кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.