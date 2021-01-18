Психолог рассказал, как восстановить работоспособность после долгого отдыха

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Психолог, директор Центра практической психологии Сергей Ключников рассказал, как правильно организовать свой отдых, чтобы после него быстро настроиться на рабочий темп.
Психолог рассказал, как восстановить работоспособность после долгого отдыха
  • Pixabay

О том, что отдых влияет на интеллектуальные способности человека, специалист рассказал в интервью радио Sputnik.

«Доказано, что после долгих праздников у человека могут снижаться умственные способности. Если человек месяц пролежал на пляже под солнцем, ничего не читал, не делал, то у него на 20—30% утрачиваются интеллектуальные функции. То же самое может происходить и от долгого сидения дома у телевизора или за столом», — сказал специалист.

Залог бодрости после праздников и каникул — правильно организованный отдых.

«Праздники не должны кардинально отличаться разгулом от будней. Нужно больше ходить, гулять на свежем воздухе, заниматься спортом. Постоянное сидение дома — это плохо. Долгие выходные, даже если вы проводите их дома, надо стараться чем-то наполнять, они должны сочетать в себе разные хобби для смены впечатлений. Если праздники были правильно устроены, то проще будет восстановиться, настроиться на рабочий режим», — отметил психолог.

Ранее психолог, коуч по личностному росту Ландыш Сафиуллина в беседе с Nation News выразила мнение, что предновогодняя суета нередко становится причиной нервозных состояний.

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