Туристические объекты Удмуртии приняли более 35 тысяч человек в праздники

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Туристические объекты Удмуртии приняли более 35 тыс. человек с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.
Туристические объекты Удмуртии приняли более 35 тысяч человек в праздники
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Более 14,5 тыс. человек посетили усадьбу Тол Бабая, 4,6 тыс. — усадьбу «Княжий двор» в Юкаменском районе, 1,7 тыс. — резиденцию Бабы-яги в Граховском районе.

Всего за 2020 год в республике побывали 335 тыс. человек.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградскую область за время каникул посетили более 50 тыс. туристов.

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