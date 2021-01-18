Туристические объекты Удмуртии приняли более 35 тысяч человек в праздники

Туристические объекты Удмуртии приняли более 35 тыс. человек с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Более 14,5 тыс. человек посетили усадьбу Тол Бабая, 4,6 тыс. — усадьбу «Княжий двор» в Юкаменском районе, 1,7 тыс. — резиденцию Бабы-яги в Граховском районе.

Всего за 2020 год в республике побывали 335 тыс. человек.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградскую область за время каникул посетили более 50 тыс. туристов.