Калининградскую область за время каникул посетили более 50 тысяч туристов
- Pixabay
Об этом пишет «Янтарный край».
«Пиковый показатель по пассажиропотоку был достигнут 4 января, когда аэропорт обслужил 10 922 пассажира. В период новогодних и рождественских каникул аэропорт во взаимодействии с авиакомпаниями увеличил количество рейсов. Их число составляло от 27 до 37 в сутки. Важно отметить, что суточный показатель в 10 тыс. человек аэропорт превышал только во время чемпионата мира по футболу 2018 года», — рассказал Андрей Ермак.
Средняя загрузка гостиниц и отелей в Калининградской области в праздники составила 75%.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила ситуацию в туристической отрасли.