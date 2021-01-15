Калининградскую область за время каникул посетили более 50 тысяч туристов

Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак заявил, что с 30 декабря по 10 января регион посетили 53 тыс. человек. Это на 10% больше, чем годом ранее.

Об этом пишет «Янтарный край».

«Пиковый показатель по пассажиропотоку был достигнут 4 января, когда аэропорт обслужил 10 922 пассажира. В период новогодних и рождественских каникул аэропорт во взаимодействии с авиакомпаниями увеличил количество рейсов. Их число составляло от 27 до 37 в сутки. Важно отметить, что суточный показатель в 10 тыс. человек аэропорт превышал только во время чемпионата мира по футболу 2018 года», — рассказал Андрей Ермак.

Средняя загрузка гостиниц и отелей в Калининградской области в праздники составила 75%.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила ситуацию в туристической отрасли.