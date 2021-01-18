С 31 января запись на прививку от COVID-19 откроется на сайте госуслуг

С 31 января записаться на прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 можно будет на сайте госуслуг, в настоящее время данная услуга предоставляется в регионах в тестовом режиме, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«С сегодняшнего дня в тестовом режиме в регионах запускается запись на вакцинацию на «Госуслугах» и в мобильном приложении. С 31 января на портале появится отдельная специализированная форма записи на вакцинацию», — сообщил он.

По словам вице-премьера, информация о записи на все этапы вакцинации будет поступать в личный кабинет гражданина на портале госуслуг.

После вакцинации можно будет заносить данные в дневник самонаблюдения на портале, а также получить электронный сертификат в виде QR-кода о прививке от коронавируса.

С 1 января на сайте госуслуг заработал сервис по выдаче сертификата о вакцинации от COVID-19.

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что за I квартал 2021 года планируется привить вакциной от коронавируса более 20 млн россиян.