В Хабаровском крае прокомментировали ситуацию с вакцинацией от COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает transsibinfo.com со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.
Препарат пока находится на лекарственном складе Краевой клинической больницы №1 им. Сергеева.
«Мы полностью обеспечиваем требования по соблюдению температурного режима при хранении вакцины», — заявил главврач Владислав Рудман.
На этой неделе вакцинацию организуют в консультативно-диагностическом центре, куда передадут 2 тыс. доз препарата.
«В скором времени появится возможность записаться на вакцинацию через единый портал «Госуслуги», — рассказал и. о. министра здравоохранения региона Юрий Бойченко.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что за сутки в России зафиксировали 22 857 случаев коронавируса.