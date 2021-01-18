В Хабаровском крае прокомментировали ситуацию с вакцинацией от COVID-19

В Хабаровский край доставили 21,6 тыс. доз вакцины «Спутник V».

Об этом сообщает transsibinfo.com со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Препарат пока находится на лекарственном складе Краевой клинической больницы №1 им. Сергеева.

«Мы полностью обеспечиваем требования по соблюдению температурного режима при хранении вакцины», — заявил главврач Владислав Рудман.

На этой неделе вакцинацию организуют в консультативно-диагностическом центре, куда передадут 2 тыс. доз препарата.

«В скором времени появится возможность записаться на вакцинацию через единый портал «Госуслуги», — рассказал и. о. министра здравоохранения региона Юрий Бойченко.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что за сутки в России зафиксировали 22 857 случаев коронавируса.