В Подмосковье с 21 января начнут прививать от COVID-19 на предприятиях

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В Московской области с 21 января начнётся выездная вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 на предприятиях, сообщила глава Минздрава региона Светлана Стригункова.
В Подмосковье с 21 января начнут прививать от COVID-19 на предприятиях
  • Reuters

«С сегодняшнего дня мы начинаем запись проактивную (на вакцинацию от COVID-19. — RT) в МФЦ, и с 21 января у нас начинается выездная работа — вакцинация на предприятиях», — цитирует её во время заседания областного правительства РИА Новости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что ситуация с COVID-19 в регионе улучшается.

Телеканал «360» также передавал, что в центральной городской больнице Домодедова начали вакцинировать от коронавируса пациентов с хроническими заболеваниями. 

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