Воробьёв заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Подмосковье

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что ситуация с COVID-19 в регионе улучшается.
Воробьёв заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Подмосковье
  • © Пресс-служба губернатора Московской области

«Что касается COVID-19, у нас хорошие новости: видим и снижение количества выявляемых, и койки во всех географических локациях у нас освобождаются. Поэтому я дал команду Габдурахманову и министру здравоохранения приступить к сворачиванию коек», — цитирует телеканал «360» Воробьёва.

Отмечается, что речь идёт о следующих муниципалитетах: Реутов, Бронницы, Щёлково, Воскресенск.

Ранее сообщалось, что в центральной городской больнице Домодедова начали вакцинировать от коронавируса пациентов с хроническими заболеваниями. Впервые в Подмосковье вакцину получил пациент с онкологическим заболеванием в стадии ремиссии.

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