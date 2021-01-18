Воробьёв заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Подмосковье
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«Что касается COVID-19, у нас хорошие новости: видим и снижение количества выявляемых, и койки во всех географических локациях у нас освобождаются. Поэтому я дал команду Габдурахманову и министру здравоохранения приступить к сворачиванию коек», — цитирует телеканал «360» Воробьёва.
Отмечается, что речь идёт о следующих муниципалитетах: Реутов, Бронницы, Щёлково, Воскресенск.
Ранее сообщалось, что в центральной городской больнице Домодедова начали вакцинировать от коронавируса пациентов с хроническими заболеваниями. Впервые в Подмосковье вакцину получил пациент с онкологическим заболеванием в стадии ремиссии.