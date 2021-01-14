В Подмосковье пациентов с хроническими заболеваниями прививают от COVID-19

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В центральной городской больнице Домодедова начали вакцинировать от коронавируса пациентов с хроническими заболеваниями. Впервые в Подмосковье вакцину получил пациент с онкологическим заболеванием в стадии ремиссии.
В Подмосковье пациентов с хроническими заболеваниями прививают от COVID-19
  • РИА Новости

Как передаёт телеканал «360», об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву доложил главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов.

«Мы за два дня до выписки делаем вакцину, два дня наблюдаем в стационаре и потом выписываем с рекомендациями уже через 21 день опять к нам прийти. Первый раз вчера вакцинировали онкологического пациента в стадии ремиссии — это развиваем», — подчеркнул Осипов.

По состоянию на 14 января в Московской области прививки от коронавируса сделали 20 797 человек.

Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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