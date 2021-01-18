Вирусолог оценил ситуацию с гриппом в России

Профессор-вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал ситуацию с гриппом в России.

«Дело в том, что противоэпидемические меры, которые принимаются против коронавируса (мытьё рук, маски, социальное дистанцирование, удалённая учёба и работа), работают и против гриппа тоже. Эти мероприятия сдерживают распространение гриппа, не дают эпидемии разгореться. Кроме того, у гриппа нет какого-то чёткого графика. В разные годы он приходит в разное время, это может быть январь, февраль или март. Возможно, эпидемия гриппа просто не начиналась и всё ещё впереди. Выводы делать рано, надо подождать», — сказал в беседе с kp.ru эксперт.

Ранее педиатр председатель Всероссийского общественного движения «Совет матерей», эксперт ОНФ Татьяна Буцкая в беседе с изданием «Аргументы и факты» рассказала о правилах вакцинации детей от гриппа.