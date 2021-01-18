Суд по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе перенесли

Верховный суд Башкирии отложил на 29 января рассмотрение дела об изнасиловании дознавательницы тремя коллегами в отделе полиции Уфы, передаёт РИА Новости.

«Судебное заседание отложено на 29 января из-за плохого самочувствия подсудимого Галиева», — сказал журналистам представитель суда.

В ноябре Шестой кассационный суд в Самаре отменил приговор башкирского ВС и отправил дело на новое рассмотрение. Трое экс-полицейских находятся под домашним арестом.

По версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года полицейские напали на 23-летнюю дознавательницу в одном из отделов полиции в Уфимском районе Башкирии и изнасиловали её. Позднее они были уволены.

Изначально фигурантам назначили от шести до семи лет колонии, впоследствии Эдуард Матвеев и Салават Галиев были оправданы, а Павлу Яромчуку смягчили приговор.