Суд по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе перенесли

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Верховный суд Башкирии отложил на 29 января рассмотрение дела об изнасиловании дознавательницы тремя коллегами в отделе полиции Уфы, передаёт РИА Новости.
Суд по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе перенесли
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Судебное заседание отложено на 29 января из-за плохого самочувствия подсудимого Галиева», — сказал журналистам представитель суда.

В ноябре Шестой кассационный суд в Самаре отменил приговор башкирского ВС и отправил дело на новое рассмотрение. Трое экс-полицейских находятся под домашним арестом. 

По версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года полицейские напали на 23-летнюю дознавательницу в одном из отделов полиции в Уфимском районе Башкирии и изнасиловали её. Позднее они были уволены.

Изначально фигурантам назначили от шести до семи лет колонии, впоследствии Эдуард Матвеев и Салават Галиев были оправданы, а Павлу Яромчуку смягчили приговор.

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