Суд по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе перенесли
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- РИА Новости
«Судебное заседание отложено на 29 января из-за плохого самочувствия подсудимого Галиева», — сказал журналистам представитель суда.
В ноябре Шестой кассационный суд в Самаре отменил приговор башкирского ВС и отправил дело на новое рассмотрение. Трое экс-полицейских находятся под домашним арестом.
По версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года полицейские напали на 23-летнюю дознавательницу в одном из отделов полиции в Уфимском районе Башкирии и изнасиловали её. Позднее они были уволены.
Изначально фигурантам назначили от шести до семи лет колонии, впоследствии Эдуард Матвеев и Салават Галиев были оправданы, а Павлу Яромчуку смягчили приговор.