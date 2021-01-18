В ГД оценили идею включить в УК новое обстоятельство, отягчающее наказание для мошенников

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Анастасия Румянцева
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал RT предложение включить в Уголовный кодекс новое обстоятельство, отягчающее наказание для мошенников.
В ГД оценили идею включить в УК новое обстоятельство, отягчающее наказание для мошенников
  • РИА Новости

«Сейчас телефонное мошенничество приобрело крайне большие масштабы, и динамика говорит о том, что существующих мер недостаточно», — подчеркнул Гутенёв.

Депутат считает, что необходимо значительно ужесточить ответственность, особенно для «организаторов подобного псевдобизнеса».

Парламентарий также отметил, что сейчас мошенники представляются не только сотрудниками банков и страховых компаний, но и работниками правоохранительных органов.

По словам Гутенёва, о конкретных мерах надо судить после их анализа.

«Но то, что значительное ужесточение необходимо, не вызывает никакого сомнения», — заключил он.

Ранее руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил включить в Уголовный кодекс новое обстоятельство, отягчающее наказание. 

В связи с ростом числа случаев телефонного и интернет-мошенничества он просит добавить в УК формулировку «при создании виновным ложного представления о своём служебном или должностном положении».

Подробнее — в материале RT.

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