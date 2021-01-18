В УК предложили включить новое обстоятельство, отягчающее наказание для мошенников

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил включить в Уголовный кодекс новое обстоятельство, отягчающее наказание. Копия письма на имя главы МВД России Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.

В настоящее время, как отметил Курдесов, Уголовный кодекс России признаёт обстоятельством, отягчающим наказание, «совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу его служебного положения или договора».

В связи с частыми телефонным и интернет-мошенничеством он просит добавить в УК формулировку «...при создании виновным ложного представления о своём служебном или должностном положении».

«С учётом направленности действий данных преступников против лиц пенсионного возраста, прошу вас рассмотреть целесообразность дополнения данной нормы в Уголовном кодексе России формулировкой «или при создании виновным ложного представления о своём служебном или должностном положении», что станет условием отягчения наказания для мошенников, массово совершающих преступления под видом сотрудников банков, медицинских работников и так далее», — говорится в тексте обращения.

Курдесов также добавил, что по данным Генпрокуратуры за первые шесть месяцев прошлого года рост телефонных и интернет мошенничеств составил 76%, а Центробанк за этот же период инициировал блокировку 9,7 тыс. телефонных номеров.

По данным исследования BrandMonitor, проведённого на основе информации ВЦИОМ, мошенники с помощью онлайн- и телефонных махинаций в 2020 году заработали в России около 150 млрд рублей, из них 66 млрд рублей злоумышленники выманили под видом банковских сотрудников.