В Петербурге на территории овощебазы произошёл пожар
- РИА Новости
Отмечается, что очевидец сообщил о пожаре на территории Калининской овощебазы.
«По прибытии подтверждён ранг пожара №1-бис, горение в двухэтажном здании (бывшая столовая) на втором этаже на площади 400 кв. м», — приводит ТАСС заявление.
По данным спасателей, пострадавших при ЧП нет.
«В 20:07... ликвидация открытого горения», — добавили в МЧС.
Ранее четыре человека погибли в результате пожара, произошедшего в частном доме в селе Пятидворка Верхнеуслонского района Татарстана.