В Петербурге на территории овощебазы произошёл пожар

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В Калининском районе Санкт-Петербурга горит здание на территории овощебазы на площади 400 кв. м. Об этом заявили в городском управлении МЧС России.
В Петербурге на территории овощебазы произошёл пожар
  • РИА Новости

Отмечается, что очевидец сообщил о пожаре на территории Калининской овощебазы.

«По прибытии подтверждён ранг пожара №1-бис, горение в двухэтажном здании (бывшая столовая) на втором этаже на площади 400 кв. м», — приводит ТАСС заявление.

По данным спасателей, пострадавших при ЧП нет.

«В 20:07... ликвидация открытого горения», — добавили в МЧС.

Ранее четыре человека погибли в результате пожара, произошедшего в частном доме в селе Пятидворка Верхнеуслонского района Татарстана.

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