В Петербурге на территории овощебазы произошёл пожар

В Калининском районе Санкт-Петербурга горит здание на территории овощебазы на площади 400 кв. м. Об этом заявили в городском управлении МЧС России.

РИА Новости

Отмечается, что очевидец сообщил о пожаре на территории Калининской овощебазы. «По прибытии подтверждён ранг пожара №1-бис, горение в двухэтажном здании (бывшая столовая) на втором этаже на площади 400 кв. м», — приводит ТАСС заявление. По данным спасателей, пострадавших при ЧП нет. «В 20:07... ликвидация открытого горения», — добавили в МЧС. Ранее четыре человека погибли в результате пожара, произошедшего в частном доме в селе Пятидворка Верхнеуслонского района Татарстана.