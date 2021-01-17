В Петербурге рассказали о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19

В Санкт-Петербурге на данный момент свободны 25,9% коек для больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению вируса.

«В стационарах Петербурга сегодня свободны 3233 койки — 25,9 % от общего коечного фонда для лечения COVID-19 и пневмонии. Это максимальный показатель с начала 2021 года. Всего в городе развёрнуто 12 488 коек для лечения COVID-19 и пневмонии», — приводит РИА Новости сообщение.

В совете подчеркнули, что в городе наблюдается снижение количества госпитализаций пациентов с COVID-19.

Ранее пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга рассказала о ситуации с вакцинацией от коронавирусной инфекции в городе.