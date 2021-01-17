В Петербурге рассказали о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге на данный момент свободны 25,9% коек для больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению вируса.
В Петербурге рассказали о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19
  • РИА Новости

«В стационарах Петербурга сегодня свободны 3233 койки — 25,9 % от общего коечного фонда для лечения COVID-19 и пневмонии. Это максимальный показатель с начала 2021 года. Всего в городе развёрнуто 12 488 коек для лечения COVID-19 и пневмонии», — приводит РИА Новости сообщение.

В совете подчеркнули, что в городе наблюдается снижение количества госпитализаций пациентов с COVID-19.

Ранее пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга рассказала о ситуации с вакцинацией от коронавирусной инфекции в городе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить