В Петербурге рассказали о ситуации с вакцинацией от COVID-19

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Пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга рассказала о ситуации с вакцинацией от коронавирусной инфекции COVID-19 в городе.
В Петербурге рассказали о ситуации с вакцинацией от COVID-19
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«За 15 января в городе первой дозой привито рекордное число жителей — 1987 человек. Вторично прививка сделана 883 пациентам. Всего с начала вакцинации в Петербурге привиты 21 872 человека. Из них 3475 закончили полностью цикл — получили две дозы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в числе привитых — 3656 медицинских работников, 2954 работника образования, 648 социальных работников, 479 сотрудников силовых структур.

Больше всего привитых — 7042 человека — жители старше 60 лет.

Ранее сообщалось, что в Москве с 19 января открывается запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 для индивидуальных предпринимателей и их работников, а также самозанятых.

Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.

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