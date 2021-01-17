Врач рассказал, как избежать переохлаждения

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Семейный врач, терапевт Алексей Добровольский рассказал, как избежать переохлаждения.
Врач рассказал, как избежать переохлаждения
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«Многие надевают на себя пять свитеров, чтобы не замёрзнуть. Потом в общественном транспорте им становится жарко, выделяется пот, и тогда на морозе шансов заболеть становится больше», — рассказал он в беседе с Nation News.

По его словам, тёплый шарф поможет согреть воздух, но даже через него дышать ртом нельзя, поскольку рано или поздно шарф намокнет и обледенеет.

«Вместо перчаток лучше носить варежки. Они позволяют держать все пальцы вместе и сохранять тепло», — считает Добровольский.

Обувь рекомендуется выбирать свободную и тёплую.

Как ранее сообщало ИА «Удмуртия», в Минздраве Удмуртии рассказали, что нужно делать в случае обморожения.

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