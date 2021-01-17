Володин выразил соболезнования в связи со смертью Антошкина
- РИА Новости
Об этом сообщают «Дни.ру».
«Николай Тимофеевич беззаветно служил нашей Родине. Рискуя собой, спасал жизни людей, ликвидируя последствия аварии в Чернобыле», — заявил Володин.
По его словам, Антошкин был автором многих важных законов, пользовался уважением граждан, обладал авторитетом среди коллег.
Антошкин умер на 80-м году жизни.
Антошкин командовал авиационной группировкой в ходе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Он лично участвовал в полётах над разрушенным энергоблоком.