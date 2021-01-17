Володин выразил соболезнования в связи со смертью Антошкина

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Госдумы Героя Советского Союза генерал-полковника Николая Антошкина.
Володин выразил соболезнования в связи со смертью Антошкина
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Дни.ру».

«Николай Тимофеевич беззаветно служил нашей Родине. Рискуя собой, спасал жизни людей, ликвидируя последствия аварии в Чернобыле», — заявил Володин.

По его словам, Антошкин был автором многих важных законов, пользовался уважением граждан, обладал авторитетом среди коллег.

Антошкин умер на 80-м году жизни.

Антошкин командовал авиационной группировкой в ходе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Он лично участвовал в полётах над разрушенным энергоблоком.

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