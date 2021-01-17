Володин выразил соболезнования в связи со смертью Антошкина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Госдумы Героя Советского Союза генерал-полковника Николая Антошкина.

Об этом сообщают «Дни.ру».

«Николай Тимофеевич беззаветно служил нашей Родине. Рискуя собой, спасал жизни людей, ликвидируя последствия аварии в Чернобыле», — заявил Володин.

По его словам, Антошкин был автором многих важных законов, пользовался уважением граждан, обладал авторитетом среди коллег.

Антошкин умер на 80-м году жизни.

Антошкин командовал авиационной группировкой в ходе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Он лично участвовал в полётах над разрушенным энергоблоком.