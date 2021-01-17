Умер депутат Госдумы генерал-полковник Николай Антошкин

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Депутат Госдумы Герой Советского Союза генерал-полковник Николай Антошкин умер на 80-м году жизни.
Умер депутат Госдумы генерал-полковник Николай Антошкин
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников Николая Дерябина.

«Действительно, сегодня Николай Тимофеевич ушёл от нас», — сказал он.

Дерябин уточнил, что Антошкин скончался в больнице. Место и время похорон будут объявлены в понедельник.

Николай Антошкин командовал авиационной группировкой в ходе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Он лично участвовал в полётах над разрушенным энергоблоком.

Ранее сообщалось, что посол России в Объединённых Арабских Эмиратах Сергей Кузнецов скончался в возрасте 67 лет.

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