Умер депутат Госдумы генерал-полковник Николай Антошкин
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников Николая Дерябина.
«Действительно, сегодня Николай Тимофеевич ушёл от нас», — сказал он.
Дерябин уточнил, что Антошкин скончался в больнице. Место и время похорон будут объявлены в понедельник.
Николай Антошкин командовал авиационной группировкой в ходе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Он лично участвовал в полётах над разрушенным энергоблоком.
Ранее сообщалось, что посол России в Объединённых Арабских Эмиратах Сергей Кузнецов скончался в возрасте 67 лет.