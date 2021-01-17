В Якутии начали проверку из-за распространения фейка о вакцинации

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Полиция в Якутии проводит проверку в связи с распространением в социальных сетях фейка о вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщили в республиканском МВД.
В Якутии начали проверку из-за распространения фейка о вакцинации
  • Reuters

«Полицией проводится проверка в отношении уроженки Сунтарского района, которая распространила в одном из мессенджеров недостоверные сообщения о вакцинации от коронавирусной инфекции», — цитирует пресс-службу ТАСС.

По информации полиции, женщина распространяла данные о якобы чипировании правоохранителей после получения вакцины.

В ведомстве напомнили, что за распространение заведомо ложной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений может грозить штраф в размере от 30 до 100 тыс. рублей.

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что в России наблюдается сокращение числа фейков о коронавирусе по сравнению с началом пандемии.

В июле газета «Известия» писала, что в Еврейской автономной области вынесли приговор 47-летнему жителю, который распространял листовки, в которых говорилось об отсутствии необходимости в медицинских масках, поскольку COVID-19 якобы не представляет опасности.

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