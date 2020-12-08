Роскомнадзор призвал СМИ не распространять фейки о вакцинации

Роскомнадзор сообщил СМИ, социальным сетям и иным популярным интернет-ресурсам о недопустимости распространения неподтверждённой информации, касающейся необходимости вакцинации, её безопасности и используемых вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

«В связи с началом масштабной вакцинации обращаем внимание СМИ, социальных сетей и иных популярных интернет-ресурсов на недопустимость распространения неподтверждённой информации, касающейся необходимости вакцинации, её безопасности и используемых вакцин от COVID-19», — сообщается на сайте ведомства.

В Роскомнадзоре отметили, что публикация «недостоверной общественно значимой информации способствует формированию искажённого представления о необходимости прохождения вакцинации, дискредитирует деятельность органов управления здравоохранением, вызывает недоверие населения к реализуемым в стране мероприятиям по профилактике новой коронавирусной инфекции».

В ведомстве заявили, что «всё это может привести к росту заболеваемости, создаёт угрозу жизни и здоровью граждан».

«Напоминаем об обязанности СМИ проверять достоверность публикуемых сведений (ст. 49 закона «О СМИ»), а также о недопустимости распространения фейков (ст. 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»)», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вся система здравоохранения столицы готова к масштабной вакцинации.

Завлабораторией госколлекции вирусов центра им. Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине «Спутник V».