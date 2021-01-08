Генпрокуратура России отмечает спад фейковой активности о коронавирусе

В России наблюдается сокращение числа фейков о коронавирусной инфекции COVID-19 по сравнению с началом пандемии, сообщили в Генеральной прокуратуре.

«В настоящее время фейки, связанные с коронавирусом, направляются на блокировку нечасто, что может свидетельствовать о приобретённых населением знаниях относительно происхождения данной инфекции, способах её профилактики и лечения, а также о принимаемых органами власти мерах», — приводит ответ ведомства на соответствующий запрос ТАСС.

Пик распространения фейковой информации о коронавирусе отмечался в России с марта по май 2020 года, уточнили в Генпрокуратуре. Летом также наблюдался спад фейковой активности.

При этом 2020 год стал рекордным в России по числу выявленных фейков, самыми распространёнными из которых стали данные о якобы сокрытии властями реальных масштабов распространения инфекции и числе смертей от коронавируса, о переброске военных в крупные города с целью «жёсткого ограничения прав граждан», а также о том, что новая коронавирусная инфекция является мифом.

В декабре 2020 года Роскомнадзор сообщил СМИ, социальным сетям и иным популярным интернет-ресурсам о недопустимости распространения фейков о вакцинации, её безопасности и используемых вакцинах от COVID-19.