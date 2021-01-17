СК начал проверку по факту обрушения в шахте в Туве

Следователи организовали доследственную проверку по факту гибели одного человека в результате обрушения в шахте в Туве.

Об этом говорится в сообщении СУ СК по региону.

Отмечается, что обрушение произошло около 08:00 мск.

По предварительным данным следствия, на выработке в шахте всего находились 42 человека.

«Непосредственно на участке, где произошло обрушение, находились три работника, двое из которых вышли самостоятельно», — заявили в СК.

Под завалами спасателями было обнаружено тело погибшего.

Всех остальных сотрудников эвакуировали на поверхность.

Ранее в шахте в Туве произошло обрушение, в результате которого погиб китайский рабочий.