СК начал проверку по факту обрушения в шахте в Туве
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении СУ СК по региону.
Отмечается, что обрушение произошло около 08:00 мск.
По предварительным данным следствия, на выработке в шахте всего находились 42 человека.
«Непосредственно на участке, где произошло обрушение, находились три работника, двое из которых вышли самостоятельно», — заявили в СК.
Под завалами спасателями было обнаружено тело погибшего.
Всех остальных сотрудников эвакуировали на поверхность.
Ранее в шахте в Туве произошло обрушение, в результате которого погиб китайский рабочий.