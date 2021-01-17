В шахте в Туве произошло обрушение

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В Тоджинском районе Тувы произошло обрушение выработки, в результате чего погиб один китайский рабочий. Об этом сообщила республиканская служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
В шахте в Туве произошло обрушение
  • © РИА Новости / Игорь Зарембо

«В 06:55 мск 17 января произошло обрушение выработки в одной из шахт ООО «Лунсин», расположенной на территории Тоджинского района», — приводит сообщение ТАСС.

В момент ЧП в шахте, по предварительным данным, находились 42 человека, они были эвакуированы. 

При этом на аварийном участке находились трое рабочих, двое из которых выбрались самостоятельно, ещё один, гражданин КНР, погиб.

На месте обрушения работали шесть сотрудников аварийно-спасательного формирования шахты и одна единица техники.

Ранее в Камчатском крае возбудили уголовное дело после гибели двух человек при обрушении в шахтах Асачинского золоторудного месторождения.

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