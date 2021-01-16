Врач рассказал о причине смерти 20 млн человек за год

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Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что за год от проблем, связанных с ожирением, в мире скончались более 20 млн человек.
Врач рассказал о причине смерти 20 млн человек за год
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Он рассказал, что почти 40% населения Земли страдает из-за проблем с лишним весом, следствием которых становятся диабет, инфаркты, инсульты и онкологические заболевания. 

«Интересно, что за год наравне с 1,5 млн жертв COVID-19 умерло от голода 10 млн человек, а от проблем, связанных с ожирением, — более 20 млн человек», — цитирует его РИА Новости.

По словам Мясникова, «такие потери никакому COVID-19 не снились».

Ранее врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова в беседе с Nation News. рассказала, как решать проблему лишнего веса.

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