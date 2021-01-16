Число авиарейсов между Россией и Египтом увеличат до пяти в неделю
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- globallookpress.com
«Принято решение об увеличении количества регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва — Каир до пяти раз в неделю», — цитирует сообщение ТАСС.
Также Россия возобновит авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром с 27 января.
По два раза в неделю будут осуществляться рейсы Москва — Ханой, Москва — Дели, Москва — Хельсинки и Санкт-Петербург — Хельсинки. При этом рейсы Москва — Доха будут выполняться три раза в неделю.