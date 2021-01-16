Число авиарейсов между Россией и Египтом увеличат до пяти в неделю

Количество регулярных авиарейсов между Москвой и Каиром будет увеличено до пяти в неделю. Об этом информирует оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«Принято решение об увеличении количества регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва — Каир до пяти раз в неделю», — цитирует сообщение ТАСС.

Также Россия возобновит авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром с 27 января.

По два раза в неделю будут осуществляться рейсы Москва — Ханой, Москва — Дели, Москва — Хельсинки и Санкт-Петербург — Хельсинки. При этом рейсы Москва — Доха будут выполняться три раза в неделю.