В РПЦ призвали верующих отказаться от крещенских купаний в 2021 году

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала «Россия 24» призвал верующих отказаться от погружения в прорубь в 2021 году.

«В нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих людей организм ослаблен из-за перенесённой болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь», — цитирует его ТАСС.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что не рекомендует участвовать в крещенских купаниях тем, кто вакцинировался от коронавируса.

Также профессор НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Санкт-Петербурга Евгений Зиновьев рекомендовал горожанам, перенёсшим коронавирус, воздержаться от купания в проруби на Крещение.