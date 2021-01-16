В РПЦ призвали верующих отказаться от крещенских купаний в 2021 году

Короткая ссылка
Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала «Россия 24» призвал верующих отказаться от погружения в прорубь в 2021 году.
В РПЦ призвали верующих отказаться от крещенских купаний в 2021 году
  • © РИА Новости / Илья Наймушин

«В нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих людей организм ослаблен из-за перенесённой болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь», — цитирует его ТАСС.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что не рекомендует участвовать в крещенских купаниях тем, кто вакцинировался от коронавируса.

Также профессор НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Санкт-Петербурга Евгений Зиновьев рекомендовал горожанам, перенёсшим коронавирус, воздержаться от купания в проруби на Крещение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить